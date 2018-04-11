Министр: для выкупа судна СПГ может быть привлечена помощь ЕС

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что для выкупа судна-хранилища Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) Independence после 2024 года могут использоваться средства структурной помощи Евросоюза.

“Мы анализируем все варианты и продолжим это делать: возможности займа и возможности структурной помощи ЕС. Я считаю, что теоретические возможности для структурной помощи есть. (…) В этом контексте логично оценивать все возможности финансирования и структурная помощь это одна из возможностей”, – заявил в среду BNS Ж. Вайчюнас.

Исследование международной консалтинговой компании Poyry Management Consulting показало, что наибольшую выгоду Литве принес бы выкуп судна-хранилища СПГ Independence после 2024 года, когда завершится срок договора аренды с норвежской Hoegh LNG. Эксперты пришли к выводу, что меньшую выгоду Литва получила бы от продления договора аренды еще на 20 лет.

По словам министра энергетики, правительство должно решить вопрос будущего судна терминала в этом году.

“Согласно правительственному плану мер, мы должны принять до конца этого года решение по обеспечению безопасности долгосрочной поставки газа. Этим графиком мы и руководствуемся”, – сказал министр на пресс-конференции в среду.

Он не захотел раскрывать, какой вариант по судну СПГ выберет правительство. Однако, по словам министра, независимо от решения правительства, расходы на содержание судна СПГ после 2024 года должны сократиться.

Глава оператора Клайпедского терминала СПГ – компании Klaipedos nafta Миндаугас Юсис не мог раскрыть цены выкупа судна, которая закреплена в соглашении с владельцем – норвежской Hoegh LNG. Вероятно, что стоимость выкупа судна может колебаться от 121 млн до 160 млн евро.

BNS

Метки: Литва