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Министр экономики Латвии: нужно проложить вторую смычку LitPol Link

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 24, 11:00   |   Комментариев: 3

Латвийский вице-премьер и министр экономики Арвилс Ашерданс утверждает, что для синхронизации энергетических систем Балтийских стран с континентальной Европой через Польшу одной линии LitPol Link будет недостаточно для безопасной работы систем.

В интервью BNS латвийский министр сказал, что не разделяет позицию Литвы и Польши о том, что в будущем, после отключения Балтийских стран от российского кольца ЛЭП   БРЭЛЛ, синхронизация могла бы произойти только по одной линии смычки с Польшей – он считает, что вторая линия необходима.

“В этой ситуации у нас будет только одна линия синхронизации –   я не хочу никого обвинять, но могут быть ситуации, когда возникнут препятствия. Мы должны будем сохранять все свои энергетические блоки действующими, и если что-то случиться можем их включить. Это значит, что у нас будут высокие цены, и я бы был осторожен. (…) Я бы не согласился, если это будет решение лишь одной линии”, – сказал BNS А. Ашерданс, который два дня находился с визитом в Вильнюсе и Клайпеде, обсуждал ситуацию на газовом рынке.

Польша утверждает, что вторую линию LitPol Link проложить будет сложно, а может быть и невозможно. В ответ на вопрос о том, не затормозит ли эта установка польши проект синхронизации, А. Ашерданс сказал, что в таком случае можно рассмотреть возможность синхронизации через Эстонию и Скандинавию.

Синхронизировать сети со Скандинавией через Финляндию предлагает и Эстония.

На минувшей неделе государства-члены Европейкой ассоциации операторов системы передачи электроэнергии ENTSO – E договорились о том, что линии электропередачи Балтийских стран должны быть синхронизированы с континентальной Европой через Польшу. Однако еще нужно прояснить детали – одним из основных вопросов остается, нужна ли вторая линия ЛЭП LitPol Link .

Литовский оператор ЛЭП  Litgrid недавно заявил, что для синхронизации будет достаточно и одной действующей линии, нужно будет лишь увеличить ее пропускную способность до 1000 мегаватт. Между тем, Польша выступает против прокладки второй линии смычки ЛЭП LitPol Link . Варшава утверждает, что это будет трудно сделать из-за экологических требований.

Балтийские страны намерены отключиться от энергокольца БРЭЛЛ с 2025 года. Литве,   Латвии и Эстонии совместно с ЕК впоследствии придется вести переговоры с Россией и Белоруссией об отключении от энергокольца   БРЭЛЛ ,   в котором синхронно действуют и энергосистемы этих стран.

BNS

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Комментарии читателей (3)
  1. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 04 24 at 16:58

    это есть тотальная коррупция в чистом виде – больше нечего сказать – шведы действуют исходя из своих коммерческих интересов пользуясь ангажированностью и коррумпированностью вождей аборигенов – все “технологии” испытаны сотнями лет – подобным образом в Африке за мешочек бус подкупали вождей племён которые с удовольствием отправляли своих одноплеменников”демократизироваться” за океан на плантации , то что потом от этих племён ничего не оставалось в итоге(как и самих вождей) дело десятое

  2. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 04 24 at 16:38

    Все эти безумные проекты равносильно воровству,эту ненормальную упёртость на русофобство нельзя оправдать.Продажность во всём и вред своей стране могут делать только предатели.

  3. (5.35.104.137) Забыл ник пишет:
    2017 04 24 at 15:52

    Обычно умные пользуются всеми предоставленными шансами, а глыпые теми, что им ангажировали. Вот что означает полит.несостоятельность !






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