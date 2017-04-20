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Министр экономики Латвии с литовскими коллегами обсудит энергетические проекты

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Вице-премьер и министр экономики Латвии Арвилс Ашераденс  с министрами экономики и энергетики Литвы обсудит важнейшие для обеих стран энергетические проекты, ограничение импорта электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции, а также посетит терминал сжиженного природного газа в Клайпеде.

Советник министра экономики Жигимантаса Вайчюнаса Аурелия Верницкайте BNS сказала, что на встрече в четверг, среди прочих вопросов, пойдёт речь о синхронизации систем передачи электроэнергии стран Балтии с европейским проектом.

“Вице-премьер и министр экономики Латвии в ходе визита в Литву на встрече с министром экономики будет говорить о синхронизации систем передачи электроэнергии стран Балтии с проектом европейских сетей. Будет затронута и тема ограничения поставок электроэнергии из третьих стран, в которых действуют или строятся небезопасные атомные электростанции, в Литву и на рынки стран ЕС”, – указала агентству BNS Верницкайте.

В пятницу министр энергетики Ж.Вайчюнас вместе со своим латвийским коллегой прибудут в Клайпеду, где осмотрят судно-терминал СПГ, проведут дискуссию по актуальным вопросам создания газового рынка.

BNS

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