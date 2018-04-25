Министр экономики немецкому политику представит инновационные решения Литвы

Министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс депутату парламента Германии Катрин Гёринг-Экарт в пятницу представит действующие в Литве инновационные решения для управления «разумными» городами и транспортом.

«Прогресс Литвы в области управления «умными» городами и транспортом уже заметили в больших странах Европейского союза. Развиваемыми Trafi, CarVertical и другие литовскими стартапами технологиями в этой области заинтересовалась и Германия», — сказал министр.

Он считает, что этот визит является хорошей возможностью представить потенциал стартапов страны.

Trafi является одним из самых известных в мире литовских стартапов, с момента его создания уже привлечено инвестиций в размере 14 млн долларов (11,7 млн евро).

Платформа Trafi активно работает в 7 странах — Литве, Латвии, Эстонии, Турции, Тайване, Бразилии, Индонезии. Созданные компанией продукты привлекли 4 млн пользователей.