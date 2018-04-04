Министр энерегетики Литвы: есть надежды, что Nord Stream 2 не будет проложен

Литовский министр энергетики Жигмантас Вайчюнас сказал, что есть надежды на то, вторая линия газопровода Nord Stream, которая должна пройти по дну Балтийского моря, не будет проложена.

“Германия уже выдала разрешения на строительные работы, но прокладка не началась. (…) Следует учитывать, что в Германии происходит смена правительств, новое правительство формулирует свои политические направления, и в связи с этим есть определенная надежда (что Nord Stream 2 не будет проложен – BNS)”, – сказал в среду министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.

В апреле министр намерен посетить Германию, и, кроме прочих вопросов, обсудить проблему Nord Stream.

Член Еврокомиссии Мигель Ариас Каньете, ответственный за вопросы климата и энергетики, в прошлом году заявил, что Nord Stream2 не отвечает целям энергетической политики Евросоюза.

В марте прошлого года главы парламентов Балтийских стран и Польши в письме, адресованном руководителям европейских парламентов, заявили, что Nord Stream является инструментом государственной политики России, который лишь углубит зависимость Европы от России.

Участники проекта Nord Stream 2 стремятся к тому, чтобы газопровод проходил по дну Балтийского моря до Германии, пересекая территориальные воды Дании. Сторонники этого проекта утверждают, что это позволит снизить цену на газ в Европе.

BNS

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