Министр энергетики: Литва добивается финансирования из ЕС для демонтажа реакторов ИАЭС

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Литва стремится заручиться всем необходимым финансированием для демонтажа реакторов Игналинской АЭС (ИАЭС), поэтому правительство сейчас просит Еврокомиссию (ЕК) увеличить финансирование, чтобы работы не прервались при сменах финансовых периодов в будущем, говорит литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Между тем ЕК, по его словам, вносит предложение только в отношении будущей финансовой перспективы, которая завершится в 2027 году.

«Если говорить о цифрах, важно, что у нас есть хорошая стартовая позиция, отдельная бюджетная строка. Наша главная позиция — что мы должны обеспечить необходимое финансирование до начала демонтажа реакторов. Так совпадает, что проектирование и демонтаж будут проходить с 2023 до 2033 годов, самый пик работ придется на стык двух финансовых перспектив Евросоюза (ЕС). Поэтому мы говорим, что нужно заручиться всем необходимым финансированием, потому что после начала работ по демонтажу реакторов останавливать их нельзя, их нужно закончить. Руководствуясь этим принципом, мы добиваемся увеличения финансирования», — сказал Ж. Вайчюнас на пресс-конференции во вторник.

ЕК намерена выделить на закрытие ИАЭС в 2021-2027 годах 552 млн евро, Литва добивается увеличения этой суммы примерно до 780 млн евро.

Кроме того, ЕС в 2021-2027 годах намечает финансировать не более 80% работ по закрытию ИАЭС, а Литва и другие международные доноры — 20%. В нынешнем бюджете Литвы доля финансирования достигает 14%.

Докладчик Европарламента по вопросу финансирования закрытия ИАЭС Ребекка Хармс сказала, что другие стран-члены ЕС должны увеличить свое участие в закрытии ИАЭС.

«Нам не следует забывать, что ЕС решил, что Литва должна закрыть эту станцию. Бремя закрытия должны разделить между собой и те страны, которые являются важными игроками в ядерной энергетике и которым выгодно, чтобы ИАЭС была закрыта. Поэтому я очень сомневаюсь в предложенном ЕК финансировании 20%», — сказала Р. Хармс на пресс-конференции в Вильнюсе во вторник.

По словам Ж. Вайчюнаса, у Литвы достаточно аргументов в пользу того, что обязательство страны осталось в границах 14%.

ЕС на закрытие ИАЭС за период с 2007 года уже выделил около 1,3 млрд евро.

Литва обязалась закрыть ИАЭС при вступлении в ЕС. Выработка электроэнергии на ИАЭС полностью прекратилась в конце 2009 года. Работы по выводу из эксплуатации могут продолжаться до 2038 года.

BNS