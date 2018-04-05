Министр энергетики Литвы обсудит на Украине проект “Северный поток 2”

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в четверг отбывает в Киев, где обсудит с официальными лицами Украины проект газопровода “Северный поток 2” (Nord Stream 2), вероятное сотрудничество в закрытии атомных станций.

“Во время визита будут обсуждаться важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества в энергетике, которые включены в подписанный в декабре прошлого года меморандум сотрудничества. (…) Министр обсудит с представителями Украины проблемы газопровода “Северный поток 2″, который планируется проложить по дну Балтийского моря”, – сказала BNS представитель министра Аурелия Вярницкайте.

По ее словам, одна из важнейших тем визита – презентация модели действующей в Литве и Латвии биржи биотоплива Baltpool, возможности ее применения на Украине.

В декабре прошлого года министр Ж. Вайчюнас сказал BNS, что Литва может консультировать Украину в свете того, что страна собирается в будущем закрыть свои АЭС.

BNS

Метки: Литва