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Министр энергетики Литвы обсудит на Украине проект “Северный поток 2”

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 05, 13:00   |   1 комментарий

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в четверг отбывает в Киев, где обсудит с официальными лицами Украины проект газопровода “Северный поток 2” (Nord Stream 2), вероятное сотрудничество в закрытии атомных станций.

“Во время визита будут обсуждаться важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества в энергетике, которые включены в подписанный в декабре прошлого года меморандум сотрудничества. (…) Министр обсудит с представителями Украины проблемы газопровода “Северный поток 2″, который планируется проложить по дну Балтийского моря”, – сказала BNS представитель министра Аурелия Вярницкайте.

По ее словам, одна из важнейших тем визита – презентация модели действующей в Литве и Латвии биржи биотоплива Baltpool, возможности ее применения на Украине.

В декабре прошлого года министр Ж. Вайчюнас сказал BNS, что Литва может консультировать Украину в свете того, что страна собирается в будущем закрыть свои АЭС.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (1)
  1. Соль по вкусу says:
    2018-04-05 at 15:54

    Не Литва и не Украина не участвуют в проекте “Северный поток 2”. Зато участвуют во всех проектах – “насоли России”. Кроме того Литва большой спец по части закрыть , сломать и загнобить.






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