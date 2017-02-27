Министр энергетики Литвы обсудит проблему БелАЭС в Брюсселе

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в понедельник снова проведет консультации относительно опасности, исходящей от строящейся в белорусском городе Островец Белорусской АЭС (БелАЭС).

Представитель министра Аурелия Вярницкайте информировала BNS, что министр встретится с еврокомиссаром Мигелем Ариасом Каньете.

“Ж. Вайчюнас встретится с еврокомиссаром по вопросам изменений климата и энергетики М. А. Каньете. Будут обсуждаться актуальные для Литвы и всего региона вопросы синхронизации и опасности, исходящей от БелАЭС”, – сказала А. Вярницкайте.

Она сказала, что министр также примет участие в заседании совета министров энергетики, на котором будут обсуждаться второй отчет о создании энергетического союза и вопросы, связанные с Пакетом “чистой” энергетики.

BNS

Метки: БелАЭС, Жигимантас Вайчюнас, Литва, Министр энергетики