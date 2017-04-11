Министр энергетики Литвы обсудит в Бельгии с алжирским министром развитие сотрудничества по СПГ

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас намерен обсудить в Бельгии с алжирским министром по вопросам энергии Нуреддином Бутарфой возможности сотрудничества по сжиженному природному газу (СПГ).

Алжир является одним из поставщикм СПГ Европе, его грузы поступают на терминалы СПГ и в порты Португалии, Испании и других стран Европы.

“Во вторник министр встречается с министром по вопросам энергии Алжира Н. Бутарфой, с которым обсудит возможности двустороннего сотрудничества в области СПГ”, – информировали BNS в Министерстве энергетики.

В ходе визита в Бельгию Ж. Вайчюнас также посетит морской порт Гент и находящийся в порту Антверпена терминал СПГ, где встретится с управляющими этими портами и обсудит вопросы развития рынка СПГ.

BNS

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