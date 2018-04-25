Ж. Вайчюнас: транзит газа в Калининград не прекращается

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Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сказал, что у Литвы до 2025 года есть договор о транзите газа в Калининградскую область с российским газовым концерном «Газпром» и он не нарушен, а заявление о прекращении транзита вызвано временным сокращением объема транспортируемого в Калининградскую область газа во время испытаний плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ)

«Калининград идет тем путем, которым Литва пошла 4 года назад, испытывает точно такой СПГ-терминал, как в Клайпеде. На самом деле точно так же, как и при испытаниях Литвой СПГ-терминала, был ограничен импорт природного газа из России. В технологическом отношении это необходимо, чтобы провести испытания такого терминала со 100%-ной мощностью», — прокомментировал BNS Ж. Вайчюнас.

«Если говорить об этих заявлениях «Газпрома», то речь идет именно о моментальном сокращении транзита, значительном сокращении, но оно было произведено в целях проведения испытаний», — добавил министр.

Он заверил, что сейчас не наблюдается никаких нарушений долгосрочного договора о транзите.

«У оператора литовской газопередающей системы есть долгосрочный договор о транзите в Калининград, и он (действует — ред.) до 2025 года. Это договор по формуле «транспортируй или плати», иными словами, те объемы газа, о которых договорено до 2025 года, будут ли они транспортироваться или не будут — за эти объемы должно быть заплачено. В финансовом отношении и Литва, и оператор нашей передающей системы до 2025 года защищены, потому что именно таков договор. А это моментальное сокращение естественно, технически необходимое, кратковременные сокращения объемов возможны», — сказал Ж. Вайчюнас.

BNS