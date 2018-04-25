Министр энергетики Литвы в Германии обсудит Игналинскую АЭС и зеленую энергетику

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В свете переговоров Литвы о более благоприятном финансировании Евросоюзом закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС) в Германию с двухдневным визитом отправляется министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, который ознакомит политиков этой страны с прогрессом в снятии ИАЭС с эксплуатации. Во Франкфурте министр обсудит и возможности германского бизнеса участвовать в аукционах возобновляющейся энергетики в Литве.

«Литва уже начала переговоры с государствами-членами по поводу дальнейшего финансирования закрытия Игналинской АЭС. На встречах будет представлен прогресс Литвы в осуществлении работ по прекращению эксплуатации ИАЭС, поскольку для Литвы крайне важна поддержка Германии в обеспечении финансирования дальнейшего закрытия», — сказала BNS представитель министра по связям с общественностью Аурелия Вярницкайте.

По ее словам, во время визита в Землю Гессен Ж. Вайчюнас обсудит также и актуальную для Литвы тему «зеленой» энергетики.

«Литва уже в следующем году планирует объявить аукционы на развитие возобновляющейся энергетики, и германские компании будут приглашены для участия», — сказала А. Вярницкайте.

Министр также примет участие в конференции, на которой будет представлен опыт Литвы в сфере энергетической безопасности, особенно в сфере сжиженного природного газа.

ЕК намерена выделить на закрытие ИАЭС в 2021-2027 годах 552 млн евро, Литва добивается увеличения этой суммы примерно до 780 млн евро. Кроме того, ЕС в 2021-2027 годах намечает финансировать не более 80% работ по закрытию ИАЭС, а Литва и другие международные доноры — 20%. В нынешнем бюджете Литвы доля финансирования достигает 14%.

BNS