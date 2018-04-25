Министр энергетики Литвы: выбранный сценарий синхронизации не меняется

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В свете подготовки трех стран Балтии к синхронизации своих электросетей с сетями континентальной Европы ученые польского города Гданьск завершили дополнительную оценку технических решений проекта. Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что оценка положительная и выбранный ранее сценарий с применением для синхронизации перемычки LitPol Link и прокладкой морского кабеля между Литвой и Польшей вполне подходящий.

«По моим данным, не мы не отстаем от графика и оценка будет выполнена. Тогда следующий этап — политический уровень, а именно — дальнейшие решения (должны быть — ред.) приняты в группе на высоком уровне в рамках Плана объединения балтийского энергетического рынка (BEMIP) (…) По моим данным, сигналы вполне позитивные, что сценарий (синхронизации – BNS) был выбран подходящий, и я надеюсь, что далее мы будем продвигаться в соответствии с дорожной картой политического соглашения», — сказал журналистам Ж. Вайчюнас.

Он не стал подробнее комментировать, остается ли без изменения предусмотренная в достигнутом в июне политическом соглашении техническая дорожная карта синхронизации.

«Целью этой дополнительной оценки было взвесить выбранный сценарий, а именно: материковая перемычка (уже имеющаяся LitPol Link – BNS), морская перемычка с Польшей и дополнительные технические средства, — и взвесить надежность этих средств и их цену. Так формулировалась задача для того, чтобы можно было уже гарантированно принимать дальнейшие решения», — сказал министр.

До этого сообщалось, что для синхронизации будет использоваться нынешняя двухзвенная перемычка между Литвой и Польшей LitPol Link (AC, переменного тоkа) и дополнительная морская, асинхронная перемычка (DC, постоянного тока), а также будут предприняты другие, дополнительные технические решения.

Глава гданьской исследовательской группы Польского института энергетики Кшыштоф Мадаевский отказался прокомментировать BNS, завершена ли дополнительная оценка и каковы ее решения. Он предложил обратиться к операторам электропередающих систем стран Балтии.

Представитель эстонского передающего оператора Elering Кетлин Клеммер на этой неделе подтвердила BNS, что проводимая Польским институтом энергетики оценка будет завершена до конца августа, а ее результаты будут находиться в публичном доступе после принятия решения группы на высоком уровне в рамках Плана объединения балтийского энергетического рынка (BEMIP).

Как сообщает электропередающая компания Litgrid, проект синхронизации в общей сложности обойдется примерно в 1 млрд. евро.

«Если говорить о всей сумме, необходимой для синхронизации, то это около 1 млрд. Морская перемычка будет очень серьезным проектом, сколько она будет стоить, говорить еще рано, так как только начинаются переговоры с партнерами. Прогнозируется, что она будет протяженностью не менее 350 км, для сравнения, протяженность NordBalt (морской перемычки между Литвой и Швецией – BNS) – 450 км, цена – 550 млн евро (NordBalt – BNS), — говорится в комментарии для BNS компании Litgrid.

По словам Ж. Вайчюнаса, группа BEMIP не позже чем до 14 сентября должна утвердить технические решения. До 21 сентября Польша, которая является членом Европейская сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), подаст заявку в ENTSO-E на расширение европейских электросетей.

Регуляторы Литвы, Латвии и Эстонии должны принять решение по инвестициям до 30 сентября.

Операторы передающих систем Балтийских стран: литовский Litgrid, латвийский AST и эстонский Elering, – до 11 октября подадут совместную заявку на обеспечение финансирование CEF (Connecting Europe Facility).

Проект синхронизации намечается завершить в 2025 году.

BNS