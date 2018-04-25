Министр энергетики Литвы: выкуп судна-газохранилища на треть снизит расходы на содержание

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После того, как правительственная Комиссия по развитию экономической инфаструктуры в понедельник постановила, что государство после 2024 года выкупит у норвежской компании Hoegh LNG судно-газохранилище Independence Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ), министр энергетики говорит, что это сократит расходы на его содержание примерно на треть.

«В плане экономии мы называем вполне четкие цифры: если сейчас за инфраструктуры мы платим 66 млн евро, то (выкуп — ред.) снизит минимум на 23 млн, возможно, до 35 млн евро. У нас вполне четкое известие, что это решение о выкупе терминала позволяет сократить затраты на содержание терминала примерно на треть», — сказал Жигимантас Вайчюнас журналистам в правительстве.

Однако, по его словам, может быть куплено и другое судно-газохранилище, если его цена будет ниже цены Independence.

«Цена судна — между 120 и 160 млн евро. Конечно, гарантия со стороны Klaipedos nafta, что они в любом случае купят самое конкурентное на тот момент судно, то есть за лучшую цену. Так что мы не обязательно говорим о приобретении этого судна», — сказал министр.

Ж. Вайчюнас сказал, что после выкупа судна Литва могла бы его продать, если на газовом рынке условия не будут благоприятствовать. По его словам, это было одним из дополнительных критериев при принятии решения о выкупе, а не об аренде.

Глава оператора ТСПГ Klaipedos nafta говорит, что предприятие проанализировало разные варианты и сравнило их со сценарием, по которому в 2024 году истекает договор аренды с норвежской Hoegh LNG и судно уходит из Клайпеды.

«Раскрыть конкретные цифры не могу, но для сравнения использовались цифры, что в случае выкупа среднегодовые затраты на терминал составят около 40 млн евро, показатель аренды был около 50 млн евро», — сказал Миндаугас Юсюс.

По его словам, на выкуп судна-газохранилища намечается взять кредиты и инвестиционных и коммерческих банков, часть средств выделит и само предприятие.

«Наш главный приоритет, конечно — привлечь средства институциональных банков, которые дешевле всего. Однако мы не исключаем возможности привлечения и финансирования других банков, предприятие (Klaipedos nafta – BNS) также готово инвестировать часть собственного капитала, чтобы провести этот проект в жизнь», — сказал М. Юсюс.

BNS