Министр энергетики: ситуация на рынках газа и электроэнергии шокирующая

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Участники рынка и Комиссия по контролю цен и энергетики прогнозируют, что цены на газ и электроэнергию для населения в следующем году вырастут на 15-18%, и министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас говорит, что ситуация на рынках сейчас шокирующая.

По его словам, такого шока, как на рынках, жители не ощутят. Министр сказал, что если говорить о подорожании электроэнергии, то также следует различать бизнес и бытовых потребителей.

«Нужно различать бизнес и бытовых потребителей. Уже сейчас бизнес почти весь год платит высокую цену на электроэнергию, потому что бизнес всю электроэнергию покупает на рынке. Для населения повышение цен запаздывает и скажется лишь по прошествии определенного времени. Это подорожание было маскимально снижено», — сказал Ж. Вайчюнас радиостанции Ziniu radijas в четверг.

Председатель Комиссии по контролю цен и энергетики Инга Жилене в среду сказала, что цены на электроэнергию для бытовых потребителей должны вырасти примерно на 15%, а цены на газ — на 15-20%.

BNS