Министр: если производители улучшат состав продуктов, то логики вводить налог на сахар нет

Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Вярига говорит, что вводить налог на сахар пока не планируется, а ожидается, что уменьшить его количество в составе продуктов питания удастся в результате соглашений с производителями.

Соглашения с некоторыми производителями продуктов питания о добровольном уменьшении количества сахара, соли, жиров в их продукции подписано в министерстве в четверг. Министр выразил надежду, что такие соглашения подпишут и другие производители.

“Если у нас все будет получаться, то нет никакой логики и никакой надобности вводить какие-то новые налоги”, – сказал министр, отвечая на вопрос BNS после церемонии подписания.

“Целью тех обсуждавшихся налогов, которые не предложило правительство, но которые уже были обсуждены авансом и продискутированы в обществе, было достичь в принципе того, что мы сделали сегодняшними соглашениями – то есть чтобы количество сахара в продуктах уменьшалось. У стран, которые пошли таким путем, была та же цель, производители, не желая, чтобы продукт дорожал, просто уменьшали количество сахара. Мы в Литве, чему я могу порадоваться, можем продемонстрировать другой путь решения – договориться с производителями, чтобы они сами сделали это безо всяких налогов”, – объяснил А. Вярига.

BNS

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