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Министр финансов Литвы: намерений снизить НДС нет

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 19, 17:00   |   Комментариев: 0

Намерений вернуть тариф налога на добавленную стоимость (НДС) на докризисный уровень нет, говорит министр финансов Литвы Вилюс Шапока.

“По этому вопросу нет никаких обсуждений (…) В нынешнем экономическом цикле это простимулирует инфляцию”, – заявил в четверг BNS В. Шапока в сейме.

Тариф НДС сейчас составляет 21%, он действует с осени 2009 года.

Тариф НДС 21% был установлен во время финансового кризиса, чтобы обеспечить дополнительные доходы бюджета, которые были необходимы для снижения фискального дефицита и поддержания стабильности государственных финансов до окончания кризиса. Тогдашнее правительтво Андрюса Кубилиса утверждало, что повышение тарифа НДС – временное, до окончания финансового кризиса.

BNS

Метки: 

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