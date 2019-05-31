Министр финансов Литвы не опасается снижения акцизов на алкоголь в Эстонии и Латвии

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Литовский министр финансов Вилюс Шапока успокаивает, что после того, как в Эстонии на одну четверть был снижен акциз на алкоголь, а в Латвии намерены последовать примеру Эстонии, жители Литвы не бросятся в соседние страны покупать алкогольные напитки.

«Еще не время делать какие-то далеко идущие выводы», — сказал министр в четверг на «правительственном часе» в сейме, отвечая на опасения либерала Гинтараса Вайчякаускаса, что с 25 июля в Эстонии снижается акциз на алкоголь, а в Латвии намерены последовать примеру Эстонии.

«Даже если эстонцы осуществят свои намерения, все равно акциз в Литве будет ниже», — добавил В. Шапока.

По словам министра, решения о снижении акцизов в Латвии еще не приняты: «Если говорить о латышах, то решений нет, только сформирована группы для оценки ситуации».

Поступления акцизов на алкоголь за четыре месяца в Литве заметно возросли. По данным Государственной налоговой инспекции, за это время декларировано 132,6 млн евро акцизов — на 43% больше, чем в прошлом году.

Между тем потребление алкоголя в Литве сокращается шестой год подряд — в прошлом году один житель страны в возрасте старше 15 лет в среднем выпил 11,2 литра легального алкоголя — на 1,1 литра меньше, чем в 2017 году (12,3 литра).

BNS