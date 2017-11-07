Министр финансов Литвы: неуплата налогов должна быть остановлена

Обнародование так называемых документов Paradise Papers о деятельности офшорных предприятий еще раз подтверждает, что чтобы остановить разного рода налоговые махинации, необходимо предпринимать глобальные и скоординированные действия, говорит министр финансов Литвы.

“(Обнародование) Paradise Paper еще и еще раз показало, что часть общества, часть людей, уходя от налогов, чувствуют просто свое превосходство над другими, что они ближе к небу, хотя реально они ближе ко дну. Поскольку это глобальная проблема, необходим скоординированный глобальный ответ. Литва поддерживает все политические инициативы в этой области, как по превенции отмывания денег, так и по увеличению прозрачности налогов”, – сказал журналистам министр Вилюс Шапока перед началои заседания Ecofin в Брюсселе.

По его словам, Литва в этом году уже получает информацию из 50-ти стран об имуществе ее граждан за рубежом, в следующем году число источников возрастет до 100, кроме того, правовые акты позволяют обмениваться дополнительной информацией о предприятиях и их окончательных владельцах.

Обнародованные международным журналистским расследованием Paradise Papers документы показали, что почти 130 политиков и знаменитостей избегают уплаты налогов в своих странах. Среди них упоминаются и члены администрации президента США, премьер Канады и даже королева Великобритании, лидер ирландской рок-группы U2 Боно, который инвестировал в Литве в один торговый центр, который вероятно нарушал налоговые правила.

BNS

Метки: ECOFIN, Литва, министр финансов Литвы