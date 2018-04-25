Министр финансов Литвы: нужна единая превенция отмывания денег в ЕС

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Еврозоне и Евросоюзу (ЕС) нужна единая система превенции отмывания денег, говорит литовский министр финансов Вилюс Шапока, реагируя на сообщения шведских СМИ о том, что в схемы отмывания денег мог быть вовлечен и банк Swedbank.

«Превенции отмывания денег в Литве уделяется на самом деле очень серьезное внимание. Что я хочу подчеркнуть — даже в международном масштабе я не раз констатировал или призывал как европарламентариев, так и министров других стран, что нам следует создать единую систему превенции отмывания денег как для ЕС, так и для еврозоны», — сказал в среду журналистам В. Шапока.

«Мы видим, что последние события и в Латвии, и в Эстонии, и в других странах имеют вполне очевидный международный характер, поэтому нужен единый ответ ЕС», — сказал министр.

По словам В. Шапоки, ситуация в Литве несопоставима с ситуацией Латвии и Эстонии, где имели место крупные случаи отмывания денег.

«В данном случае ничего подобного в Литве не зафиксировано. Если иметь в виду, что в условиях развития сектора финансовых технологий нам всегда нужно помнить, что преступления совершают не технологии, а вполне конкретные люди, и ситуации в Латвии и Эстонии это подтверждают. Если появятся попытки привязать эту историю и получить политические очки, вставляя палки в колеса прогрессу Литвы в этой сфере (fintech – BNS), то, думаю, это будет по меньшей мере недоразумением», — сказал В. Шапока.

Шведский телеканал SVT сообщил, что Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, которые действовали почти десять лет.

Как сообщает телеканал, денежные потоки между Swedbank и филиалом Danske Bank в Эстонии в 2007-2015 годах могли превысить 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро), и это могло быть отмыванием денег — они перемещались между счетами примерно 50-ти реально не действовавших предприятий.

BNS