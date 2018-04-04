Министр финансов Литвы: пенсионное накопление второго уровня следует поощрять

Литовский министр финансов Вилюс Шапока говорит, что пенсионное накопление второго уровня следует поощрять. В качестве одного из путей поощрения он называет взносы самих работников и работодателей в эти пенсионные фонды и возможность вернуть себе часть подоходного налога.

“Если говорить о реформе второго уровня, то, думаю, что побуждение участвовать своими средствами тоже должно иметь место, так как сейчас люди сами хотят участвовать во втором уровне и воспользоваться побуждением, связанным с подоходным налогом, а такой возможности сейчас нет. Думаю, что не стоит ограничивать возможности участия во втором уровне и для работодателей, и для самого человека”, – сказал журналистам во вторник в правительстве В. Шапока после совещания премьера и министров о структурной перестройке, включая и налоговую реформу.

По его словам, окончательно предложения кабмина по реорганизации пенсионной и налоговой системы будут представлены в середине апреля.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис говорил, что пенсионное накопление с Фондом социального страхования (Sodra) и пенсионное накопление самих людей не должны противопоставляться.

Во вторник министры обсудили предложенные реформы в сферах образования, налогов, пенсий и инноваций. В. Шапока повторял, что целью будет увеличение доходов населения и ослабление связанного с трудовыми отношениями налогового бремени. Правительство также обещает в этом году продолжить увеличение выплат на детей.

Президент Даля Грибаускайте в начале марта подвергла критике “туманные” планы правящих относительно реорганизации пенсионной и налоговой систем и призвала не портить хорошо налаженную системы и не будить ожидания людей, если их нельзя будет выполнить.

BNS

Метки: Литва