  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2018.04.04 Текущий номер: N13 (1205) 29 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

Министр финансов Литвы: пенсионное накопление второго уровня следует поощрять

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 04, 11:00   |   Комментариев: 0

Литовский министр финансов Вилюс Шапока говорит, что пенсионное накопление второго уровня следует поощрять. В качестве одного из путей поощрения он называет взносы самих работников и работодателей в эти пенсионные фонды и возможность вернуть себе часть подоходного налога.

“Если говорить о реформе второго уровня, то, думаю, что побуждение участвовать своими средствами тоже должно иметь место, так как сейчас люди сами хотят участвовать во втором уровне и воспользоваться побуждением, связанным с подоходным налогом, а такой возможности сейчас нет. Думаю, что не стоит ограничивать возможности участия во втором уровне и для работодателей, и для самого человека”, – сказал журналистам во вторник в правительстве В. Шапока после совещания премьера и министров о структурной перестройке, включая и налоговую реформу.

По его словам, окончательно предложения кабмина по реорганизации пенсионной и налоговой системы будут представлены в середине апреля.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис говорил, что пенсионное накопление с Фондом социального страхования (Sodra) и пенсионное накопление самих людей не должны противопоставляться.

Во вторник министры обсудили предложенные реформы в сферах образования, налогов, пенсий и инноваций. В. Шапока повторял, что целью будет увеличение доходов населения и ослабление связанного с трудовыми отношениями налогового бремени. Правительство также обещает в этом году продолжить увеличение выплат на детей.

Президент Даля Грибаускайте в начале марта подвергла критике “туманные” планы правящих относительно реорганизации пенсионной и налоговой систем и призвала не портить хорошо налаженную системы и не будить ожидания людей, если их нельзя будет выполнить.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿