Министр финансов Литвы пока не говорит, кому могли благоприятствовать решения главы ГНИ

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока пока не комментирует, каким конкретно коммерческим группам могли благоприятствовать решения отстраненного от должности руководителя Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Дайнораса Брадаускаса. Это, по его словам, можно будет раскрыть после того, как появятся выводы специальной комиссии, созданной Минфином для расследования деятельности Д. Брадаускаса.

“Комиссия расследует деятельность Д. Брадаускаса относительно принятия решений, благоприятных для определенных коммерческих групп, при обсуждении с руководителями определенных коммерческих групп расследования, проводимые ГНИ и другими правоохранительными органами, относительно возможного использования служебного положения и предоставлении не подлежащей огласке информации”, – сказал В. Шапока на пресс-конференции в понедельник.

Он сказал, что не может комментировать, связано ли расследование с возможными встречами Д. Брадаускаса с вице-президентом концерна MG Baltic Раймондасом Курлянскисом с целью согласования действий относительно проводимых ГНИ расследований.

“В настоящее время я бы воздержался от подробных комментариев, пока идет расследование. При оценке вероятного служебного проступка не имеет значения та или иная коммерческая группа”, – сказал В. Шапока.

По данным BNS, один из главных переданных Минфину эпизодов связан именно с контактами и встречами Д. Брадаускаса и вице-президента MG Baltic Р. Курлянскиса по согласованию действий относительно проводимых проверок групп MG Baltic и Vilniaus prekyba.

Министр финансов не мог сказать, когда комиссия представит свои выводы о деятельности Д. Брадаускаса, однако подчеркнул, что это не должно затянуться надолго.

На время расследования временным руководителем ГНИ назначен замначальника ГНИ Артурас Кляраускас.

BNS

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