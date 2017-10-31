Министр финансов Литвы: рост экономики в этом году – более сбалансированный

Литовский министр финансов Вилюс Шапока говорит, что рост экономики страны в этом году более сбалансированный, чем в прошлом году.

“Если говорить о росте экономики, то нужно подчеркнуть, что нынешний рост более сбалансированный, чем было год назад – растет и экспорт, и инвестиции, и внутреннее потребление. Очевидно, что инфляция оказала влияние на внутреннее потребление, его рост уже замедляется. Если смотреть вперед, то рост экономики будет медленнее, но будет сбалансированным. В будущем мы также ожидаем более низкой инфляции”, – сказал В. Шапока в интервью радиостанции Ziniu radijas во вторник.

По его словам, Минфин прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Литве в этом году составит 3,5%, а в следующем году рост цен замедлится до 2,7%.

“В этом году на инфляцию повлияли едва ли не самый быстрый в Евросоюзе рост зарплат и повышение акцизов, особенно на алкоголь”, – сказал министр финансов.

Рост ВВП Литвы в третьем квартале этого года по сравнению с таким же периодом 2016 года составил 3,4% и в ценах того времени был 11,252 млрд. евро. За девять месяцев по сравнению с январем-сентябрем 2016 года ВВП Литвы вырос на 3,9% до 30,946 млрд. евро, сообщил Департамент статистики.

BNS

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