Министр финансов Литвы: в сборе доходов в бюджет серьезных рисков не усматриваем

В связи с тем, что за пять месяцев этого года в государственный и муниципальные бюджеты Литвы поступило меньше доходов, чем прогнозировалось, министр финансов Вилюс Шапока говорит, что не усматривает серьезных рисков.

«Если говорить в общем, то в сборе государственного и муниципального бюджетов в январе-мае серьезных рисков мы не видим», — говорится в присланном BNS комментарии В. Шапоки.

По его словам, отставание от плана в сборе доходов в этом году обусловлено незначительными единовременными колебаниями и факторами.

«В самой большой степени влияние на отставание доходов в январе-мае от плана обусловлено сбором налога на добавленную стоимость. За этот период его поступило на 26,2 млн евро (1,7%) меньше, чем прогнозировалось из-за увеличения возврата НДС — в этом году НДС возвращено на 76,2 млн евро больше, чем за такой же период прошлого года. Другое незначительное колебание возникло из-за того, что в мае Государственная налоговая инспекция вернула жителям больше переплаты подоходного налога, чем в прошлом году», — объяснил министр.

Между тем аналитик банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что недобор поступлений в бюджет мог быть обусловлен чересчур оптимистичными прогнозами, уменьшением числа работающих и увеличением вследствие инвестиций возврата НДС.

«Я бы не стал сильно драматизировать ситуацию. Можно сказать, что прогнозы доходов были чересчур оптимистичными», — сказал Т. Повилаускас BNS.

По его словам, отставание от плана по сбору НДС говорит о не слишком успешной борьбе с «теневой» экономикой. Согласно прогнозам Т. Повилаускаса, в этом году скорее всего не удастся превысить план по доходам в бюджет.

Доходы государственного и муниципальных бюджетов Литвы в январе-мае составляли 3,452 млрд евро — на 0,4% (14,3 млн евро) меньше, чем планировалось, но на 5,7% (187,3 млн евро) больше, чем за такой же период прошлого года. Впервые за период с февраля 2015 года фактические доходы бюджетов отстают от прогноза.

BNS