Министр финансов о Revolut: нужно опираться не на слухи, а на факты

🔊 Воспроизвести

При принятии решений по действующему в Литве британскому стратапу финтехнологий Revolut и другим стартапам финансовых технологий, следует основываться не на слухах в СМИ, а на фактах, заявил литовский министр финансов Вилюс Шапока.

«Я считаю, что наши инвесторы очень умны. В СМИ мы всегда можем услышать различные слухи, но когда нужно принимать решение, несомненно, нужно основываться на фактах», – так ответил министр в четверг на вопрос BNS, заданный на мероприятии Nordic Business Lunch.

Он комментировал журналистское расследование литовского национального теле-радиовещателя LRT, согласно которому отец проживающего в Англии главы Revolut Николая Сторонского — Николай М. Сторонский является заместителем генерального директора исследовательского центра «Газпром промгаз» по вопросам науки. В расследовании LRT также поднимается вопрос и о местонахождении серверов Revolut – представители компании заверили, что все серверы находятся только в Соединенном Королевстве и в ЕС, а в России их нет.

«Revolut и прочие финансовые организации, которые могут потенциально нести системные риски, находятся под надзором Европейского Центробанка. До выдачи лицендии даже специального банка, выполняются все шаги для обеспечения управления рисками. Это было сделано и у меня нет никаких сомнений в нашем Центробанке и в Европейском ЦБ», – сказал министр финансов.

Месяц назад Литва первой в Европе предоставила лицензию специализированного банка компании Revolut. Председатель Комитета по бюджету и финансам литовского парламента Стасис Якялюнас после этого обратился в правоохранительные органы и в разведку с тем, чтобы они проверили бизнес-модель финтех-компании и связи с российскими политиками.

BNS