В.Шапока готов «отшлифовать формулировки»

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Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что готов изменить положения законопроекта о влиянии министров на формирование бюджетов независимых учреждений, но уверяет, что финансирование должно быть более чётко увязано с целями.

Некоторые правоохранительные и надзорные службы предупреждают, что их независимости угрожает предложение о том, чтобы министрам было поручено координировать отдельные области государственной политики, и что руководителям учреждений следует работать с министрами по установлению стратегических целей и их показателей.

В четверг В.Шапока заявил, что министерство не видит угроз институциональной независимости, но готов «отшлифовать формулировки».

«Если учреждения видят какую-то опасность для своей независимости, то думаю, что нет смысла рваться в открытую дверь, мы призываем выдвигать предложения о том, как эти формулировки уточнить, чтобы не было никаких сомнений в том, будто кто-то хотел вмешиваться в их независимость», — сказал министр финансов в интервью радиостанции Ziniu radijas.

«В части координации и сотрудничества — если здесь усматривается некоторая двусмысленность из-за этих двух слов, то полагаю, что и без этих слов система будет работать так же хорошо, как планируется», — добавил Шапока.

Министр финансов заверил, что не отходит от принципа, что средства должны быть более чётко увязаны с желаемыми изменениями.

«Независимый орган настолько же независим, насколько он прозрачен и в какой степени он отчитывается перед обществом. Это не слабость, а сила этих институтов», — подчеркнул Шапока.

Председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас заявил, что принятие закона создаст предпосылки для министра юстиции по контролю за деятельностью Конституционного суда, что «несовместимо с принципом независимости судов».

Генеральная прокуратура также опасается, что новая модель создаст предпосылки для «оказания политического, экономического и психологического давления на прокуратуру».

Лидер парламентской оппозиции либерал Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что новая модель будет означать «мобилизацию всей власти в руках правительства». Она считает, что «это может создать предпосылки для того, чтобы министры могли влиять на бюджеты независимых и неподвластных им учреждений».

Государственный контролёр Арунас Дулкис заявляет, что случае назначения министра внутренних дел координатором его учреждения политик будет иметь право влиять на беспристрастность и объективность аудита.

BNS