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Министр ИД Литвы посетит Украину, где обострились военные действия

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 09, 11:00   |   Комментариев: 5

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс на этой неделе посетит Украину, где в последние недели обострились боестолкновения между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Министр отбывает на Украину в четверг, там он посетит Киев и Донецкую область, сообщил МИД.

В Киеве Л. Линкявичюс встретится с министром ИД Павлом Климкиным, другими представителями властей. Литовский министр обсудит с украинскими должностными лицами ситуацию с безопасностью, проведение в жизнь Минских соглашений, актуальные вопросы внутренней политики, вопросы повестки дня Евросоюза (ЕС) и двусторонней повестки дня.

На Восточной Украине планируются встречи министра с представителями местных властей, неправительственных и гуманитарных организаций, украинскими военными. На этих встречах будет обсуждаться ситуация с безопасностью и гуманитарная ситуация в регионе. Из соображений безопасности МИД пока не раскрывает, где точно побывает Л. Линкявичюс.

Министр также встретится с работающими на Украине экспертами из Литвы.

Возобновившиеся с позапрошлых выходных боестолкновения ВСУ и сепаратистов унесли жизни более 30 человек, в том числе гражданских лиц. Боестолкновения происходят преимущественно в населенном пункте Авдеевка. За период с начала этого конфликта в 2014 году погибло уже более 9800 человек.

BNS

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Комментарии читателей (5)
  1. (79.108.241.115) Федот пишет:
    2017 02 09 at 22:13

    Несомненно пособники хунты тоже получат,рано или поздно,своёно видимо надеются,что их это не коснётся.Многим фашистам в войну удалось ускользнуть от возмездия и всю жизнь прятаться в кротовых норах.Может им этого хочется?

  2. (78.158.2.140) Мнение пишет:
    2017 02 09 at 21:09

    При той поддержке, которую литовский министр оказывал и оказывает киевской хунте, он, наверно, готов разделить с ними и ответсвенность за пролитую на Украине кровь?

  3. (78.60.97.62) мыслящий пишет:
    2017 02 09 at 18:23

    По идее МИД нужен для того чтобы защищать интересы Литвы, приносить пользу Литве за рубежом. Наш наоборот своими действиями, поддержкой и пособничеству убийцам мирных людей, В Украине только вредит имиджу Литвы.

  4. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 02 09 at 13:00

    этой хунте осталось недолго ! заокеанский обком её заменит на других марионеток(кандидаты уже есть)! Будет очень забавно наблюдать как после перестановок этот так называемый министр с салом вместо мозгов будет открещиваться от своих бывших “друзей”! Впрочем будет забавно наблюдать не только за ним но и за всеми первыми лицами государства

  5. (79.108.241.115) Федот пишет:
    2017 02 09 at 12:08

    Странная любовь у Линкявичуса к Украинской хунте,прямо-таки хочется помочь ,чтобы ещё больше лилась кровь на Донбассе.Так хочется продолжить сталкивать лбами Украину с Россией,что свои проблемы страны вообще не берутся в расчёт.






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