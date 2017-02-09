Министр ИД Литвы посетит Украину, где обострились военные действия

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс на этой неделе посетит Украину, где в последние недели обострились боестолкновения между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Министр отбывает на Украину в четверг, там он посетит Киев и Донецкую область, сообщил МИД.

В Киеве Л. Линкявичюс встретится с министром ИД Павлом Климкиным, другими представителями властей. Литовский министр обсудит с украинскими должностными лицами ситуацию с безопасностью, проведение в жизнь Минских соглашений, актуальные вопросы внутренней политики, вопросы повестки дня Евросоюза (ЕС) и двусторонней повестки дня.

На Восточной Украине планируются встречи министра с представителями местных властей, неправительственных и гуманитарных организаций, украинскими военными. На этих встречах будет обсуждаться ситуация с безопасностью и гуманитарная ситуация в регионе. Из соображений безопасности МИД пока не раскрывает, где точно побывает Л. Линкявичюс.

Министр также встретится с работающими на Украине экспертами из Литвы.

Возобновившиеся с позапрошлых выходных боестолкновения ВСУ и сепаратистов унесли жизни более 30 человек, в том числе гражданских лиц. Боестолкновения происходят преимущественно в населенном пункте Авдеевка. За период с начала этого конфликта в 2014 году погибло уже более 9800 человек.

BNS

Метки: Линас Линкявичюс, Литва, Украина