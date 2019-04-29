Министр иностранных дел Ирана посетит Северную Корею

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что посетит Северную Корею, передает AP.

Официальное иранское информационное агентство в воскресенье процитировало Мохаммада Джавада Зарифа, который сказал, что его визит в Северную Корею сейчас планируется и дата будет объявлена в ближайшее время.

По данным СМИ, Зариф также собирается в течение ближайших 10 дней посетить две соседние страны, а затем направиться на переговоры в Россию для обсуждения двусторонних связей. Он не стал уточнять, какие именно страны он планирует посетить.

Соединенные Штаты усилили санкции против Ирана с тех пор, как президент Дональд Трамп покинул ядерное соглашение 2015 года. США ужесточили санкции в отношении Северной Кореи, чтобы попытаться убедить ее отказаться от ядерного оружия.

В декабре иранская парламентская делегация посетила Северную Корею, а в августе главный дипломат Северной Кореи Ри Йонг Хо посетил Иран.

Ранее сообщалось, что Япония и США сохранят санкции против КНДР.

korrespondent.net