Министр иностранных дел Литвы в Киеве встретится с В.Зеленским

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в четверг начнёт свой визит в Киев, где, в частности, среди других встреч, состоится и встреча с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это первый визит литовского министра в Украину после президентских выборов в этой стране.

«Мы надеемся и впредь поддерживать тесные отношения и сотрудничество между Литвой и Украиной. Мы готовы и в дальнейшем помогать Украине бороться с коррупцией, интегрироваться в западные структуры», — указала накануне визита советник министра Раса Якилайтене.

Планируется, что Л.Линкявичюс также встретится в Киеве с уходящим президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным, работающими в Украине литовскими экспертами.

В воскресенье В.Зеленский был избран президентом Украины во втором туре президентских выборов, набрав 73,22% голосов. Его соперник, нынешний украинский лидер П.Порошенко, получил поддержку 24,45% избирателей.

BNS