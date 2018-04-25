Министр кибербезопасности Японии признался, что ни разу в жизни не включал компьютер

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68-летний министр кибербезопасности Японии Йошитака Сакурада признался в ходе парламентских слушаний, что никогда не пользовался компьютером.

Отвечая на вопросы парламентариев, Сакурада проявил абсолютное невежество в вопросах по поводу киберзащиты атомных электростанций, а также не знал, что такое USB.

Сакурада заявил, что с 25 лет занимал руководящие должности, и всю работу за него выполняли секретарши и подчиненные сотрудники.

Слушания министра, занявшего этот пост около месяца назад, транслировались в прямом эфире государственным телевидением Японии.

NEWSru.com.il