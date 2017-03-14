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Министр культуры Литвы : правового основания для увольнения главы ЛНТОБ Г. Кевишаса нет

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Министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонсон сожалеет, что директор Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ) Гинтаутас Кевишас не реагирует на призыв подать в отставку, а правовых оснований для его увольнения нет.

По словам Л. Руоките-Йонсон, после проверки деятельности руководителя театра по заключению договоров о концертах можно применить одно из самых мягких служебных взысканий – замечание, потому что в юридическом отношении в театре все в порядке.

Она подчеркнула, что Г. Кевишаса призывают подать в отставку из-за этических моментов, а не из-за правовых.

Министр заявила, что не доверяет главе ЛНТОБ Г. Кевишасу, потому что выяснилось, что ЛНТОБ по договорам с предприятием сына Г. Кевишаса Riverside music LTD в прошлом году организовал три концерта знаменитых солистов и оркестров в Вильнюсе, организатору концертов заплачено в общей сложности 390 тыс. евро. Каку часть получили исполнители, не сообщается.

BNS

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