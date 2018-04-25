Министр культуры Литвы примет участие в Эдинбургском международном культурном форуме

🔊 Воспроизвести

Министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонсон примет участие в пленарных сессиях и дискуссиях Эдинбургского международного культурного форума.

Темы форума, который будет проходить со среды до пятницы — роль искусства в углублении и расширении понимания многосложных взаимоотношений между культурами и нациями, сохранение частной и государственной поддержки в этой сфере, а также подготовка кадров для творческой индустрии и роль технологий, сообщило Министерство культуры.

«Мероприятия такого уровня — прекрасный повод ознакомиться с актуальными темами мировой культурной политики, представить в более широком контексте нашу добрую практику и вопросы, которые мы решаем, получить новые импульсы для деятельности», — сказала Л. Руоките-Йонсон.

В Шотландии также намечены рабочие встречи министра с секретарем по вопросам культуры, туризма и зарубежным делам кабинета министров Шотландии Фионой Джейн Хайслоп, исполняющим обязанности руководителя администрирующего государственную помощь проектам в областях искусства, кино и творческой индустрии общественного учреждения Creative Scotland Яном Мунро, представителями других культурных учреждений Шотландии. Л. Руоките-Йонсон также встретится с мэром Эдинбурга Франком Россом.

BNS