Министр культуры Литвы требует гарантий для музея К. Донелайтиса в Калининградской области

Литва не может инвестировать в реновацию мемориального музея классика литовской литературы Кристийонаса Донелайтиса в посёлке Чистые Пруды (лит. – Tolminkiemis) Калининградской области России, пока не получит гарантии этой страны о том, что здание, его назначения и владельцы не изменятся, заявила министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон.

“Нам нужен международный договор, который бы обязывал обе стороны. (…) Чтобы найти такую правовую модель, которая бы гарантировала сохранение назначения зданий, владельца, чтобы это здание можно было бы использовать для поощрения литовской культуры и увековечить таким образом наших наиболее выдающихся деятелей в Калининградской области”, – сказала министр в среду на совместном заседании парламентских Комитетов по культуре и по просвещению и науке.

Она заявила, что “без подобного договора мы не сдвинемся с мертвой точки”.

По словам министра, посредничать в вопросе договора с Россией должен МИД как ответственное ведомство, и МВД как администрирующее приграничные проекты.

Председатель общества им. К. Донелайтиса Гинтарас Скамарочюс рассказал, что находящийся в Чистых Прудах мемориальный музей одного из родоначальников литовской литературы, лютеранского священника Кристийонаса Донелайтиса находится в плохом физическом состоянии.

“В 2014 году во время празднования 300-летия юбилея писателя штукатурка на доме настоятеля костела была только покрашена, крыша не приводилась в порядок уже несколько десятилетий. Бывают такие моменты, когда в сильный дождь – самому довелось находиться в музее – вода течет прямо на экспонаты”, – заявил на заседании комитета Г. Скамарочюс.

По его словам крышу требуется срочно ремонтировать, а литовские ведомства все не договорятся о том, кто этим должен заниматься. Один из родоначальников литовской литературы Кристийонас Донелайтис родился в 1714 году в небольшой, впоследствии исчезнувшей деревне Лаздинеляй неподалеку от местечка Гумбиннен (ныне Гусев, Калининградская область).

С 1743 года до смерти Донелайтис служил пастором лютеранской церкви в деревне Тольминкемис (ныне Чистые Пруды), где и написал свою поэму “Времена года”. В Чистых Прудах он и был похоронен в 1780 году.

В 1977 году решением ЮНЕСКО поэма “Времена года” была внесена в Список шедевров европейской литературы.

BNS

Метки: Tolminkiemis, Литва, ЮНЕСКО