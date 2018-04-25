TOP,Новости,Общество,Политика

Министр культуры М.Кветкаускас принес присягу

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

11 января на заседании Сейма принес присягу новый министр культуры Миндаугас Кветкаускас. Присягу принял спикер Сейма Викторас Пранцкетис.

Руководствуясь Конституцией и учитывая предложение премьера Саулюса Сквкрнялиса, М.Кветкаускаса на эту должность назначила президент Даля Грибаускайте с 22 декабря.

В 17-ом правительстве новым министром культуры М.Кветкаускас был назначен, когда с этой должности ушла в отставку Лиана Руоките-Йонссон.

Литературовед, доктор наук М.Кветкаускас в 2008-2018 гг. работал директором Литовского института литературы и фольклора.

l24.lt

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.