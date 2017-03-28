Министр: Литве следует брать пример с Новой Зеландии, как эффективно хозяйствовать

Литве следует брать пример с Новой Зеландии, как эффективно хозяйствовать, говорит литовский министр сельского хозяйства. По словам Бронюса Маркаускаса, в Новой Зеландии один кооператив объединяет около 90% производителей молока, и страна задает моду в молочном секторе во всем мире.

“Новая Зеландия диктует моду в молочном секторе в мире. Там главное место занимает кооператив Fonterros, объединяющий около 90% производителей молока. Начиная с племенного животноводства и заканчивая обеспечением ресурсами, все организуется через кооператив. Для Литвы это самый лучший пример, в направлении которого нам следует идти”, – сказал Б. Маркаускас журналистам после встречи с новозеландским министром сельского хозяйства Натаном Гаем в Вильнюсе.

По его словам, Новая Зеландия может экспортировать продукцию сельского хозяйства и продовольствие в Россию, однако она этого не делает из солидарности с санкциями Евросоюза (ЕС) в отношении России из-за действий последней на Украине.

Н. Гай сказал, что после подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и Новой Зеландией объемы торговли между Литвой и Новой Зеландией могут немного увеличиться, однако важнее сотрудничество между странами и возможные инвестиции.

“Сегодня объемы взаимной торговли между странами очень невелики, они составляют примерно 40 млн. новозеландских долларов (около 26 млн. евро). Но я считаю, что будущее – это инвестиции в обеих странах, доступ третьих лиц в страну и сотрудничестве между государствами”, – сказал Н. Гай.

Новозеландский кооператив по производству и переработке молока в 2013 году вместе с литовской компанией Rokiskio suris завершили проект по переработке молочной сыворотки. Это была первая инвестиция молочного сектора Новой Зеландии в Литве.

BNS

Метки: Литва