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Министр: Литве следует брать пример с Новой Зеландии, как эффективно хозяйствовать

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 27, 18:00   |   Комментариев: 5

Литве следует брать пример с Новой Зеландии, как эффективно хозяйствовать, говорит литовский министр сельского хозяйства. По словам Бронюса Маркаускаса, в Новой Зеландии один кооператив объединяет около 90% производителей молока, и страна задает моду в молочном секторе во всем мире.

“Новая Зеландия диктует моду в молочном секторе в мире. Там главное место занимает кооператив Fonterros, объединяющий около 90% производителей молока. Начиная с племенного животноводства и заканчивая обеспечением ресурсами, все организуется через кооператив. Для Литвы это самый лучший пример, в направлении которого нам следует идти”, – сказал Б. Маркаускас журналистам после встречи с новозеландским министром сельского хозяйства Натаном Гаем в Вильнюсе.

По его словам, Новая Зеландия может экспортировать продукцию сельского хозяйства и продовольствие в Россию, однако она этого не делает из солидарности с санкциями Евросоюза (ЕС) в отношении России из-за действий последней на Украине.

Н. Гай сказал, что после подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и Новой Зеландией объемы торговли между Литвой и Новой Зеландией могут немного увеличиться, однако важнее сотрудничество между странами и возможные инвестиции.

“Сегодня объемы взаимной торговли между странами очень невелики, они составляют примерно 40 млн. новозеландских долларов (около 26 млн. евро). Но я считаю, что будущее – это инвестиции в обеих странах, доступ третьих лиц в страну и сотрудничестве между государствами”, – сказал Н. Гай.

Новозеландский кооператив по производству и переработке молока в 2013 году вместе с литовской компанией Rokiskio suris завершили проект по переработке молочной сыворотки. Это была первая инвестиция молочного сектора Новой Зеландии в Литве.

BNS

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Комментарии читателей (5)
  1. (83.220.239.64) йозас пишет:
    2017 03 28 at 11:55

    нельзя сравнить не сравнимое.

  2. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 03 28 at 10:23

    Папуасы не поражены коллективной истерикой,что на них вот-вот кто-то нападёт и кормить НАТО и ЕС в бюджете видимо не предусмотрено.А правящие Литвы уже сидят в долгах как в шелках.По сведениям 2016 года долг Литвы превышает 31 миллиард долларов и продолжает расти параллельно с военными,никому не нужными,расходами.

  3. (185.15.227.211) Читатель пишет:
    2017 03 28 at 08:52

    Папуасы умнее местных правителей, получается.

  4. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 03 27 at 18:42

    У нас министры-поколение основателя музыканта,кроме как ломать и продавать больше ничего не умеют и не хотят.Сидят у жирного корыта объевшись,только указывают пальчиком на соседа как у него плохо и какой он агрессор.

  5. (87.255.14.151) Йонас пишет:
    2017 03 27 at 18:28

    Новозеландский министр с/х немного лукавит. Новозеландское мясо и молочная продукция до сих пор присутствует на прилавках Дальнего Востока. А пример коллективного хозяйствования на земле Литва уже имела. И довольно успешный. Или новое, это давно забытое прошлое.






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