Министр: на этой неделе Литве вернут разрешение на экспорт свиней в Польшу

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На этой неделе Литве вернут разрешение экспортировать свиней в Польшу, заявил литовский министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис.

«Мы договорились, что на полгода возвращаются прежние полномочия экспорта живых свиней из Литвы в Польшу, однако Литовская государственная продовольственно-ветеринарная служба должна будет провести несколько дополнительных проверок, чтобы польская сторона была абсолютно уверена в том, что ввозимые нами свиньи защищены от свиной чумы», – заявил в пятницу Г. Сурплис после встречи с польским министром Яном Криштофом Ардановским.

По словам Г. Сурплиса, польский коллега примет решение в письменной форме на этой неделе.

«Мы уважаем правила свободной торговли ЕС. (…) Для меня это особо важно, поскольку Литва — очень наш очень важный, стратегический партнер. Поэтому мы решили возобновить торговлю между странами согласно законам Евросоюза», – сказал К. Ардановский в пятницу.

В декабре прошлого года Польша запретила импортировать с основной части Литвы свинину и свиней, которые выращиваются в так называемой второй защитно зоне африканской чумы свиней (АЧС), где есть падеж диких кабанов от АЧС.

BNS