Министр обещает до 400 допмест в Вильнюсском районе

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В следующем году министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс обещает создать 300–400 дополнительных мест в подчиненных министерству учебно-образовательных учреждениях в Вильнюсском и Шальчининкском районах.

«При планировании бюджета мы будем поднимать эти вопросы, учитывая возможности самоуправления, министерства. В следующем году мы полагаем, что Гимназия в Реше может быть расширена до 200 мест, а все подчиненные нам ведомства могут принять на 300–400 детей больше», – заявил в понедельник на пресс-конференции А. Монкявичюс.

Жители Вильнюсского района ощущают дискриминацию в вопросе обучения и воспитания на литовском языке: вынуждены возить детей в другие населенные пункта, хотя образовательное учреждение находится под окнами.

«Члены оппозиции не раз обращались в самоуправление, выдвигали проекты по открытию новых групп с воспитанием на литовском языке в районе, но по причине формальностей и выдуманных причин все просьбы были отклонены», – заявил в понедельник на пресс-конференции в сейме лидер оппозиции в Самоуправлении Вильнюсского района, консерватор Гядиминас Казенас.

Депутат, консерватор Аудронюс Ажубалис, комментируя ситуацию, сказал, что правящее «большинство, которое не меняется уже многие годы, сознательно и системно дискриминирует литовских детей в Вильнюсском районе». Парламентарий видит единственную возможность решения проблемы – прямое вмешательство правительства с учреждением литовского воспитательного учреждения в районе.

Министр образования отмечает, что при решении аналогичных проблем министерство учредило в Вильнюсском и Шальчининкском районах свои школы, хотя обычно это функция самоупрваления.

По словам А. Монкявичюса, у министерства в Вильнюсском и Шальчининкском районах 12 воспитательно-образовательных учреждений, сейчас их посещают 3800 детей, из них более, чем полторы тысячи – гимназию в Реше.

Вильнюсское районное самоуправление обещает ответить на вопросы BNS по вопросу обучения на литовском языке позднее в письменной форме.

BNS