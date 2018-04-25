Министр обещает государственным и частным больницам одинаковые условия попадания в сеть

🔊 Воспроизвести

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига и несколько парламентариев в пятницу сообщили, что вносят новые поправки по реорганизации сети лечебных учреждений с тем, чтобы в нее попали и государственные, и частные больницы.

Эти поправки вносятся после того, как сейм в сентябре согласился с вето президента Дали Грибаускайте в отношении ранее принятой парламентом реформы.

Правящие, которые вносят поправки, говорят, что новый порядок подготовлен в соответствии с Конституцией, потому что предусмотрены одинаковые условия для государственных и частных больниц попасть в сеть лечебных учреждений и иметь возможность заключать договоры с территориальными больничными кассами, а также получать средства Фонда обязательного страхования здоровья.

Для формирования сети лечебных учреждений предлагаются следующие критерии — в учреждении должны быть обеспечены предоставление услуг скорой помощи, разнообразие услуг, показатели избежания госпитализации или показатель пациентов, уходящих в другое учреждение, географическая доступность.

«Одно из замечаний касалось того, что мы оставили принять это решение министру, а теперь эти критерии прописаны в законе», — сказал журналистам А. Вярига.

В отличие от принятых ранее поправок, на которые наложила вето президент, сеть лечебных учреждений будет формировать правительство, а не министр здравоохранения.

Сеть будет пересматриваться и утверждаться заново каждые пять лет.

Предлагается, что сеть лечебных учреждений и новый порядок заключения договоров начнет действовать с 2020 года.

BNS