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Министр обороны: готовность РФ за сутки начать боевые действия – сигнал Литве и НАТО

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 03, 16:00   |   Комментариев: 2

Готовность России в течение 24–28 часов начать боевые действия против Балтийских государств является сигналом Литве и НАТО, заявил литовский министр обороны Раймундас Кароблис.

“Сигнал в том, что НАТО   и Литва должны быть готовы к конфликту в течение 24–28 часов, этот сигнал планируется как в отношении НАТО, так и нас. Если говорить об учениях “Запад”, то следует отметить и присутствие союзников здесь, их собственные обязательства, то, что они полностью интегрированы в вооруженные силы Литвы, то есть литовская армия и союзники наготове уже здесь”, – заявил министр в   понедельник на пресс-конференции в сейме, на которой была представлена оценка угроз нацбезопасности, подготовленная разведывательными ведомствами.

В опубликованном в понедельник отчете Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) и Второго департамента оперативных служб при министерстве обороны   говорится, что Россия, которая сейчас укрепляет военные мощности в западной части страны и в Калининградской области, может в течение 24-48 часов начать боевые действия против Балтийских стран.

Литовская разведка также предупредила о возможных провокациях во время планирующихся на сентябрь военных учений Российской Федерации и Республики Беларусь “Запад 2017”, и о том, что в сценарии учений будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО.

“Это время военной готовности России, таковы технические и организационные возможности РФ, и мы должны на это реагировать, как в национальном контексте, так и в контексте НАТО. Если говорить о конкретных средствах, то у нас есть силы быстрого реагирования, которые активируются очень быстро. НАТО также знает о сроках готовности России, соответственно есть и планы, возможно, не такие быстрые, как мы бы хотели, но все же дополнительные силы НАТО прибыли бы”, – сказал Р. Кароблис.

Недавно белорусское оборонное ведомство сообщило, что в учениях “Запад 2017” с 14 по 20 сентября примут участие 13 тыс. военных, они будут носить оборонный характер.

Литовская же разведка утверждает, что “вполне вероятно, что настоящее число участников учений будет значительно больше, а в сценарии будет заложен вооруженный конфликт с НАТО”. Часть учений пройдет под литовской границей, на белорусскую территорию будет доставлено значительное количество российских военных и техники.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (83.191.44.159) Leоnardas пишет:
    2017 04 03 at 17:00

    Видно там на верху тоже Баболелиеи сидят и курят что то забористое,ну как Алдона точь в точь.

  2. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 04 03 at 16:07

    паранойя!даже комментировать смешно всю эту возню






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