Министр обороны Греции ушел в отставку из-за спора о Македонии

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Панос Камменос заявил об отставке в преддверии голосования парламента Греции о переименовании Македонии. Выход его партии из коалиции грозит правительственным кризисом.

Панос Камменос из правопопулистской партии «Независимые греки» ушел в отставку с должности министра обороны Греции в знак протеста против переименования Македонии в Республику Северная Македония.

По окончании встречи с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом в воскресенье, 13 января, Камменос заявил, что слагает с себя полномочия министра и что его партия выходит из состава коалиционного правительства.

Это решение принято Камменосом незадолго до проведения в греческом парламенте голосования о согласии или несогласии Афин с переименованием Македонии, напоминает агентство AFP.

Вскоре после того, как стало известно об отставке Камменоса, Ципрас поставил перед председателем парламента Никосом Вуцисом вопрос о доверии правительству, сообщает греческое издание Protothema.

Напомним, 11 января, македонский парламент большинством голосов одобрил соответствующую поправку в конституцию страны. Тем самым перед Македонией открыт путь к ее возможному членству в Евросоюзе и НАТО.

korrespondent.net