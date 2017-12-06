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Министр обороны и главком ВС Нидерландов посетят служащих в Литве нидерландских военных

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 06, 17:00   |   Комментариев: 0

Министр обороны и главнокомандующий вооруженными силами Нидерландов в среду посетят служащих в Литве нидерландских военных.

Министр Анк Бейлевелд-Шоутен и главком ВС адмирал Роб Бауэр поедут на военный полигон им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде Швянчёнского района встретиться с нидерландскими военными, участвующими в тактических учениях “Зимний волк”, сообщило Минобороны.

Гости также встретятся с литовским министром обороны Раймундасом Кароблисом, командованием ВС Литвы, обсудят ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря, новые инициативы в формате политики безопасности и обороны Евросоюза, двустороннее литовско-нидерландское сотрудничество в области обороны.

С начала этого года в составе боевой группы передовых сил НАТО в Литве служит около 250 нидерландских военных. Они привезли с собой также различное вооружение и оборудование – около 40 единиц военной техники: боевые машины пехоты CV 90, транспортные средства разведки Fennek, транспортные средства Boxer, бронированные машины для ремонта и эвакуации и др.

Кроме того, в начале этого года контингент ВВС Нидерландов с четырьмя истребителями F-16 осуществлял миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.
BNS

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