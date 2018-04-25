Министр обороны Израиля подал в отставку

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Министр обороны и глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман объявил об уходе в отставку с поста министра обороны. Либерман сделал это заявление на специальном заседании фракции НДИ, сообщает NEWSru Israel.

Министр обороны пояснил, что в последнее время между ним и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху существовали серьезные разногласия. Он заявил, что категорически возражал против ввоза катарского горючего в сектор Газа и был вынужден подчиниться только после того, как получил письменное распоряжение премьер-министра. «То же самое касается не осуществленного демонтажа бедуинского форпоста Хан аль-Ахмар», — добавил Либерман.

Он пояснил, что делал все возможное для того, чтобы влиять на происходящее, оставаясь в правительстве, однако не может допустить прекращения огня одновременно с продолжающимися попытками прийти к урегулированию в секторе Газа, и назвал эту ситуацию «капитуляцией перед террором».

«Мы никогда не цеплялись за свои места, если пребывание в должности вступало в конфликт с нашей идеологией», — заявил Либерман, добавив, что коалицию вместе с ним покидает вся фракция НДИ. Он также призвал к проведению досрочных выборов в кнессет 21-го созыва в ближайший срок. «Нет смысла парализовывать государство на много месяцев. Я надеюсь, что уже до 18 ноября будет согласована приемлемая для всех дата досрочных выборов, и пусть избиратель решает, какую политику он считает правильной», — сказал Либерман.

13 ноября стало известно, что палестинское движение «Хамас» и другие группировки в секторе Газа в совместном заявлении дали согласие на перемирие с Израилем при посредничестве Египта. Также появилась информация о том, что израильтяне пошли на заключение соглашения о прекращении огня: перед этим конфликт вступил в фазу обострения и обстрелы продолжались в течение трех суток.

Объединенный штаб палестинских группировок в секторе Газа подтвердил эту информацию, сообщив, что соглашение было достигнуто при посредничестве Египта. В заявлении группировок подчеркивается, что «перемирие» будет действовать до тех пор, пока Израиль выполняет его условие.

Ранее во вторник «Хамас» пообещал наносить ракетные удары по израильским городам Беэр-Шева, Ашдод и Ашкелон на юге страны, если Израиль не прекратит операции в секторе Газа. Израильская сторона, в свою очередь, предупредила, что ее реакция на предложение о перемирии будет зависеть от обстановки в районе сектора Газа.

NEWSru.com

Photo by Secretary of Defense on Foter.com / CC BY