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Министр обороны: “киберпризывники” в Литве могут появиться в течение нескольких лет

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 28, 16:00   |   Комментариев: 0

“Киберпризывники” и такой военный резерв могут появиться в Литве в течение нескольких ближайших лет, говорит литовский министр обороны Раймундас Кароблис.

“Мы имеем в виду – в будущем, в следующем или последующем году, по поводу “киберпризывников” и т. п. – нужно подумать, как мы будем двигаться вперед. Но формирование призыва и “киберрезерва” – это вопрос будущего, наверное, не только у нас”, – сказал министр журналистам во вторник.

Министр также подчеркнул, что необходимы дальнейшие инвестиции в (электронную) инфраструктуру: “Они (инвестиции) должны делаться, и, как мы понимаем, если противник модернизирует, (нам) нужно тоже модернизировать и инвестировать больше”.

Сейчас эксперимент с “киберпризывом” проводит Эстония, предоставляя возможность юношам с высокой квалификацией в области информационных технологий улучшать электронную инфраструктуру армии вместо прохождения обычной военной службы.

BNS

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