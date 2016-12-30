Министр обороны: Литва приобретёт боевые вертолёты

Литва обсуждает возможность приобретения боевых вертолётов, говорит министр обороны Раймундас Кароблис.

“Идут дискуссии. Действительно, приходится признать, что как в случае с Сухопутными силами, так и в случае Сил специальных операций имеются некоторые пробелы. И поддержка с воздуха есть поддержка с воздуха”, – сказал он на конференции портала 15min.lt в пятницу.

Сейчас боевых вертолётов у Литвы нет. Литовская армия располагает пятью вертолётами: три AS365 и два Mi – 8T. Все вертолёты Dauphin и один Mi – 8T предназначены для поисково-спасательных работ, ещё один Mi – 8T – для общевойсковых нужд.

Министр обороны сказал, что приоритет будет уделён приобретению вертолётов для поисково-спасательных работ.

BNS

Метки: Литва, Министр обороны, Раймундас Кароблис