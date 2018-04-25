Министр обороны Литвы: Германия инвестирует 110 млн евро в военную инфраструктуру в Литве

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Литовский министр обороны Раймундас Кароблис в понедельник сообщил, что услышал от посетившей Руклу министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен обещание, что ее страна в течение трех ближайших лет инвестирует 110 млн евро и военную инфраструктуры в Литве.

По его словам, Германия инвестирует в военную базу в Рукле, где размещено более 500 германских военных, осуществляющих командование дислоцированным в Литве международным батальоном НАТО.

Берлин также выделит деньги на усовершенствование военного полигона в Пабраде Швянчёнского района.

«Это будут не только инвестиции в Руклу, но и туда, где проводятся тренировки. В данном случае это конкретно будет Пабраде», — сказал BNS Р. Кароблис.

По словам министра, эти инвестиции свидетельствуют «о серьезном настрое Германии быть здесь и обеспечивать лидерство».

«Мы впервые услышали вполне официально, вполне четко на политическом уровне, что Германия здесь надолго, она здесь только тогда, когда этого требует ситуация с безопасностью», — сказал он.

В Рукле в понедельник отмечалась вторая годовщина пребывания в Литве батальона НАТО.

BNS