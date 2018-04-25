Министр обороны Литвы попросил секретаря обороны США чаще проводить учения в Литве

На состоявшейся в среду встрече с главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом министр обороны Литвы Раймундас Кароблис попросил чаще проводить в Литве американские военные учения.
«Если говорить о присутствии, то нужно, чтобы военные США бывали здесь чаще. Об этом были переговоры с приведением хороших примеров», — сказал Р. Кароблис BNS по телефону из Вашингтона.
В странах Балтии с 2014 года на ротационной основе постоянно находились роты военных США — из-за событий на Украине.
После того, как в Литве, Латвии, Эстонии и Польше в прошлом году было создано по международному батальону США, американские роты были выведены.
Р. Кароблис сказал, что чтобы обеспечить более частое присутствие американцев в Литве, нужно развивать военные полигоны страны.
И все же он отметил, что модернизируемые в последние годы полигоны в Пабраде, Казлу-Руде, а также в Гайжюнай должны соответствовать ожиданиям американских военных.
Министр сказал, что сейчас ведутся переговоры с Литовскими железными дорогами о возможности подвозить военную технику поездами прямо к полигону в Пабраде.
«С появлением инфраструктуры более частое присутствие американцев становится возможным, — сказал Р. Кароблис. — Это будет способствовать улучшению мощностей сдерживания».
По его словам, обеспечение условий для учащения периодического присутствия военных США «и в дальнейшем останется приоритетом Литвы в отношениях с США».
Сейчас американские военные обычно приезжают на учения в страны Балтии из Польши.
Министр обороны сказал, что попросил у секретаря обороны США, чтобы в Литве чаще проводились и учения противовоздушной обороны (ПВО), тем более, что пока остается немного возможностей для постоянной дислокации в стране систем ПВО большой дальности.
«Это было бы подготовкой к тому, чтобы эти системы ПВО появились сразу тогда, когда возникнет угроза конфликта и когда они понадобятся», — сказал Р. Кароблис.
У самой Литвы есть системы ПВО малой дальности и сейчас она приобретает системы средней дальности.
Р. Кароблис договорился с секретарем обороны США о выработке долгосрочного плана сотрудничества в области обороны. Литовский министр сказал, что обсудил и помощь США в развитии мощностей вооруженных сил Литвы.
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