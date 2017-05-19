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Министр обороны Литвы призывает ЕС укреплять мощности против гибридных угроз

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Укрепление мощностей Евросоюза (ЕС), направленных против гибридных угроз, должно быть одним из приоритетом сообщества, сказал на встрече министров обороны стран – членов ЕС в Брюсселе глава литовского оборонного ведомства Раймундас Кароблис.

“Постоянные кибернетические атаки, включая случай прошлой недели, а также направленные против военнослужащих союзников fake news только подтверждают, что целенаправленное укрепление мощностей ЕС против гибридных угроз должно входить в число важнейших приоритетов оборонной политики ЕС”, – подчеркнул министр.

Как сообщает Минобороны, Р. Кароблис также подчеркнул необходимость конкретно назвать источник этих угроз, говоря, что бороться с гибридными угрозами, “не называя, откуда они исходят – невозможно”.

Укрепление кибернетических мощностей как одну из важнейших областей сотрудничества ЕС и НАТО отметил и участвовавший в одной из сессий встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что при проведении в жизнь общих инициатив по укреплению обороны НАТО необходима полная политическая поддержка стран- членов ЕС.

BNS

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