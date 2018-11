Министр обороны обсудит с секретарем обороны США развитие вооруженных сил Литвы

🔊 Воспроизвести

Литовский министр обороны Раймундас Кароблис отбыл в США, где на встрече с секретарем обороны Джеймсом Мэттисом обсудит вопросы сотрудничества в области обороны, развития вооруженных сил Литвы.

В графике визита министра обороны в США 26 ноября — 3 декабря также запланированы встречи с председателем Комитета по обороне Сената Джимом Инхофом, другими сенаторами.

Р. Кароблис побывает на командном пункте Специальными силами США и на центральном командном пункте во Флориде, а позже примет участие в Форуме национальной безопасности им. Р. Рейгана в Калифорнии, сообщило Министерство обороны.

Как отмечается в сообщении, США являются стратегическим партнером Литвы, и обязательства этой страны по обеспечению региональной безопасности, ее военное присутствие в Литве и регионе являются одним из важнейших гарантом безопасности и стабильности Литвы.

«США как на двусторонней основе, так и в поддержке усилий НАТО расширяют проведение в жизнь мер сдерживания в Балтийском регионе и уделяют большое внимание закреплению военного присутствия США в Литве и регионе», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Литва развивает двустороннее сотрудничество с США, проводя интенсивные учения различного характера и уровня, участвуя в совместных курсах и учениях, а США поддерживают проекты по развитию вооруженных сил Литвы.

