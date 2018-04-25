Министр образования и науки Литвы: уважаю президента и ее мнение

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После критики из уст президента Дали Грибаускайте в свой адрес литовский министр образования и науки Юргита Пятраускене говорит, что уважает главу государства и ее мнение, но о своей вероятной отставке не говорит.

Министр уверяет, что вызывающая сомнения сумятица в системе образования страны в ближайшее время нормализуется.

«Я уважаю президента страны и ее мнение. Я понимаю, что возникшая сумятица вызывает сомнения. Все руководство министерства интенсивно работает, чтобы было подписано достигнутое вчера соглашение с профсоюзами, и в ближайшее время ситуация нормализуется», — сказала Ю. Пятраускене в пятницу BNS. Ее позицию передала советник министра Габриэле Василяускайте.

Министр повторила, что начала сложные, непопулярные реформы в системе образования, которые необходимы.

«Если бы это было сделано десять лет назад, сегодня ситуация в образовании была бы иной. Но если мы не будем делать это сейчас, то через несколько лет ситуация будет другая — неэффективность системы, неустойчивость финансирования, рассеянность ресурсов приведут зарплаты учителей, финансирование школ и качество образования на обочину», — подчеркивает министр.

По ее словам, целью нынешней реорганизации является обеспечение качественного образования для молодого поколения, создание конкурентоспособной системы науки, создающей инновационный фундамент страны.

Президент Д. Грибаускайте в пятницу заявила, что в связи с пробуксовкой переговоров бастующих учителей и министра образования дальнейшие возможности министра Ю. Пятраускене продолжать работу на занимаемом посту вызывают сомнения.

«Прямое столкновение между правительством и профсоюзами сферы образования слишком затянулось, а положение становится неконтролируемым. Правительство вместе с профсоюзами должны обеспечить, чтобы школьники как можно скорее вернулись в классы», – сказал президент.

«При таких обстоятельствах дальнейшая работа министра вызывает сомнения», – завила глава государства.

Глава государства также отметила, что осуществляемая кабмином реформа сферы образования имеет недостатки и реализуется высокомерно.

«Безответственные высказывания министра в беседах с учителями свидетельствуют об основных проблемах этого правительства: неуважении к учителям, оскорбляющих их достоинства высказываниях и неспособности реализовать принятые ими же реформы», – сказала Д. Грибаускайте.

По ее словам, необходимо срочно исправить некоторые положения законов, например о структуре учительской ставки.

Правительство предложило партиям подписать соглашение о финансировании сферы образования на период 2020–2025 годов, когда в четверг на переговорах министра образования и профсоюзов не удалось договориться о повышении зарплат учителей.

Около 3% учителей в Литве бастует с 12 ноября.

BNS