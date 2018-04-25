Министр образования уйдет, если нарушила служебную этику

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Министр образования и науки Литвы Юргита Пятраускене должна будет уйти в отставку, если поступят выводы Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ) о грубом нарушении, заявил в среду премьер Саулюс Сквярнялис.

«Признают, что были нарушены законы и был конфликт частных и общественных интересов, совершены грубые нарушения, несомненно», – сказал премьер журналистам, отвечая на вопрос о том, должна ли будет Ю. Пятраускене уйти в отставку, если вывод комиссии будет неблагоприятным для нее.

Все же премьер заявил, что начатые правительством реформы образования продолжатся «независимо от того, кто будет министром образования», и поддержал Ю. Пятраускене в ее усилиях по введению новой модели оплаты труда учителей.

Стражи этики выясняют, не вступила ли министр в конфликт частных и общественных интересов в связи с тем, что компания ее супруга Эвалдаса Пятраускаса Ecotour победила на конкурсе публичных закупок министерства.

В сентябре в связи с вопросом согласования частных и общественных интересов, недостатков реализуемой реформы оплаты учителей и прочими проблемами оппозиция инициировала интерпелляцию министру.

Премьер добавил, что при голосовании по вотуму недоверия «депутаты определяться, выступают ли они за изменения в системе образования, которые должны были быть сделаны уже давно».

Так он говорил на фоне проходящей трехнедельной забастовки педагогов против непрозрачности и недоработок новой системы оплаты.

BNS