Министр обсудит, как предотвратить домогательства в спорте

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Во вторник министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс обсудит предотвращения сексуальных домогательств в спорте.

Он встретится с президентом Литовского национального олимпийского комитета Дайной Гудзинявичюте и руководителями Федерации велоспорта.

Эта встреча проводится после того, как несколько велосипедисток обвинили тренера Сборной Литвы по велотреку Антанаса Якимавичюса в сексуальных приставаниях.

«На встрече будет обсуждаться вопрос тренерской этики, конкретные упомянутые гласно случаи и будет обсуждение превенции подобного поведения, как в велоспорте, так и в других видах спорта», – сообщила BNS пресс-секретарь министерства Номеда Бараускене.

Бывшие велосипедистки рассказали порталу новостей tv3.lt, что А. Якимавичюс постоянно отпускал замечания сексуального характера, в спортивных лагерях и поездках пьянствовал, позволял себе пошлости, влезал в кровать, заставлял взвешиваться только в нижнем белье.

Тренер отрицает обвинения и называет их выпадом недоброжелателей.

Литовская федерация велоспорта утверждает, что не получала никаких жалоб на этого тренера.

BNS